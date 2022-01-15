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Назван способ уменьшить число звонков от мошенников

Эксперт Вехов призвал не предоставлять личные данные, чтобы уменьшить число звонков от мошенников

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Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал в интервью радио Sputnik, как как сократить количество звонков от мошенников.

По его словам, в первую очередь мошенники и поставщики рекламных услуг звонят людям, телефонные номера которых попали в плохо защищенные или открытые базы данных.

«Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными», – сказал эксперт.

В связи с этим он посоветовал без крайней необходимости не делиться своей настоящей персональной информацией с сотрудниками различных компаний. К примеру, при оформлении дисконтных карт в супермаркетах.

Как отметил Вехов, в подобных случаях лучше предоставлять ненастоящие данные о себе и своем дне рождения.

«А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе», – продолжил он.

Профессор также порекомендовал не публиковать свои данные в социальных сетях, даже в закрытых группах. Кроме того, при выходе из личного кабинета в браузере следует удалять пароль или при входе не ставить галочку «запомнить», чтобы не сохранять никакие данные для входа. Еще необходимо очищать журнал браузера, указал Вехов.

«Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников», – отметил он.

А полезную информацию о том, как защитить данные своей банковской или сим-карты, можно узнать из договоров к этим продуктам, добавил эксперт.

Ранее в московском ГУ МВД России рассказали, что телефонные мошенники придумали схему обмана клиентов банков с использованием голосовых роботов.

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