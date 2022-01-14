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Суд арестовал еще одного предполагаемого хакера REvil, распространявшего вирусы-вымогатели

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Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 13 марта Андрея Бессонова, еще одного участника группы хакеров REvil, которые рассылали вирусы для вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Розину.

14 января ФСБ задержала группу хакеров, которая рассылала вирусы для вымогательства денег. У 14 членов группировки хакеров REvil были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, которые были приобретены на украденные деньги.

Ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство в отношении Романа Муромского. По данным СМИ, Муромский — выпускник МГТУ Станкин 2021 года, где он отучился по специальности «инженер-технолог». По словам однокурсников, Роман был добродушным и очень талантливым человеком.

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