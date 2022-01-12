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Названы самые популярные у россиян врачи для онлайн-лечения

Исследование Artezio: лечение желудочно-кишечных заболеваний в приоритете для россиян

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Для россиян при поиске вариантов онлайн-лечения в приоритете врачи-гастроэнтерологи. Самые популярные специализации медиков у жителей страны приводятся в поступившем в «Газету.Ru» исследовании Artezio и CleverDATA (входят в группу компаний ЛАНИТ) совместно со SlickJump.

«Результаты исследования выявили, что россияне заинтересованы в услугах специалистов по лечению желудочно-кишечных заболеваний. На втором месте по популярности — врачи-кардиологи», — рассказали авторы.

Отмечается, что следующими по популярности врачами стали офтальмологи, онкологи, стоматологи и наркологи. В исследовании также указано, что больше всего в дистанционном медицинском обслуживании заинтересованы россияне в возрасте от 35 до 40 лет с высшим или двумя высшими образованиями.

Чаще всего к телемедицине обращаются люди, интересующиеся здоровым образом жизни и активные пользователи онлайн-банкинга. Помимо дистанционной диагностики со специалистом, россияне заинтересовались возможностью отправлять анализы почтой и получать результаты дистанционно, без посещения клиник.

В исследовании Superjob для «Газеты.Ru» 44% россиян выразили сомнение, что алгоритмам искусственного интеллекта стоит доверять постановку диагнозов, назначение лечения, исследование и мониторинг заболеваний пациентов. Опрошенные посчитали, что личное участие врача и его поддержка имеют важную роль.

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