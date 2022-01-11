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Россиянам сообщили об опасности фальшивых рассылок о повышении зарплаты

Positive Technologies: мошенники собрали личные данные россиян под видом опросов о вакцинации

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В течение 2021 года среди фишинговых атак особой популярностью у мошенников в России пользовались фальшивые рассылки о повышении зарплаты и опросы о вакцинации среди сотрудников. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» новом исследовании ИБ-компании Positive Technologies.

«Особый успех имеют сценарии фишинговых рассылок по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания», — рассказали в Positive Technologies.

В пресс-службе компании уточнили, что из-за пандемии россиянам активно «предлагали купить поддельные QR-коды и сертификаты, а также проводили поддельные опросы о вакцинации сотрудников для сбора данных».

По данным компании, киберпреступники также все чаще эксплуатируют в своих атаках системы доставки товаров, онлайн-знакомства, сервисы по подписке и компенсации жертвам мошенничества.

Аналитики Positive Technologies прогнозируют дальнейшее развитие модели по покупке и продаже готовых решений для взлома и кражи в сети. По их словам, это могут быть и уже готовые мошеннические сайты, и вредоносные скрипты, которые можно использовать в почтовых рассылках.

Ранее было опубликовано исследование ИБ-компании Group-IB о том, что в сети существует 8 тыс. фейковых доменов для кражи денег россиян под видом торговли акциями и криптовалютами.

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