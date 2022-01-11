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Мошенники обокрали россиян под видом вложений в криптовалюту Павла Дурова

Group-IB: в сети обнаружили тысячи фейковых сайтов для кражи денег россиян

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В сети обнаружили 8 тыс. фейковых доменов, которые создали мошенники для кражи денег россиян. Как сообщает специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB, ресурсы были созданы под видом торговли акциями и криптовалютами.

По данным специалистов, преступники в том числе активно использовали образ создателя Telegram Павла Дурова. В Group-IB уточнили, что всего зафиксировали более 50 различных схем фейковых инвестпроектов.

Желающим быстро разбогатеть предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы». Однако мошенники каждый раз предлагали ввести данные банковских карт. Это приводило к хищению денег и краже платежных данных.

В оформлении рекламных постов злоумышленники использовали стилистику популярных новостных ресурсов: «Россия-24», Russia Today или РБК. В новых схемах активно используется не только традиционный фишинг, но и фейковые мобильные приложения-терминалы, а так же звонки якобы личных консультантов.

Ранее ИБ-специалисты рассказали «Газете.Ru», какие опасности подстерегают пользователей ПК при использовании подаренного USB-накопителя. По их словам, сгоревший ПК, тайный майнинг и потерянные данные — лишь часть последствий, с которыми можно столкнуться.

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