Опубликовано первое изображение дисплея iPhone 14

В сети опубликовали первое изображение дисплейного модуля iPhone 14 Pro. Как сообщает Phone Arena, новый смартфон, вероятно, лишится «челки» и получит сразу два выреза в верхней части экрана.

Согласно опубликованному фото, дисплей будет иметь два отверстия: круглое и овальное. Автор изображения уточнил, что на экране видимым будет только овальный вырез.

По его словам, круглое отверстие предназначено для датчика Face ID — его спрячут под поверхностью экрана, и он не будет заметен пользователю. Источник уточнил, что в овальном вырезе расположится новая фронтальная камера на всех моделях iPhone 14.

Он также сообщил, что «фронталка» станет широкоугольной, из-за чего в кадр будет помещаться больше людей, а точность работы Face ID будет улучшена. Автор снимка также заключил, что у новинки не будет подэкранного сканера Touch ID.

Ранее аналитик Марк Гурман в рассылке Power On сообщил, что Apple готовится представить бюджетный iPhone SE с поддержкой стандарта связи 5G на специальной презентации уже весной 2022 года.