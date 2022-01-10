Найден способ майнить криптовалюту с помощью Tesla

Криптоэнтузиаст и владелец Tesla из США Сирадж Раваль нашел способ, как майнить криптовалюту с помощью электрокара Tesla Model 3. Об этом сообщает CNBC.

По словам жителя Сан-Франциско, он установил в багажнике кластер из графических процессоров и провел питание к ним от батареи электромобиля. Управление системой майнинга Раваль поручил компьютеру Apple Mac mini M1. ПК он подключил к розетке на центральной консоли машины.

Цель манипуляций — экономия на электроэнергии. Он пояснил, что владельцы Tesla могут заряжать свои электромобили по льготным тарифам на станциях Supercharger. Раваль уточнил, что подобные изменения в работе электрокара могут лишить его гарантии. Однако майнинг позволил заработать тысячи долларов всего за год.

Энтузиаст рассказал, что в месяц на зарядку уходит от $30 до $60, а майнинг он запускает примерно на 20 часов в день. По словам Раваля, за 2021 год он зарабатывал на майнинге эфира (Ethereum) от $400 до $800 в месяц в зависимости от курса криптовалюты.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что глава Tesla Илон Маск активно поддерживает криптовалюту Dogecoin. Опрошенные специалисты рассказали, чего ждать от этого криптопроекта в будущем.