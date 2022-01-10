Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шинейд О'Коннор обвинила больницу в самоубийстве сына 10:40
В Нур-Султане обнаружили мертвым полковника КНБ Казахстана 10:40
В Казахстане в результате беспорядков погибли 17 силовиков 10:36
Кипр и Мальта пополнили список офшорных зон, «нежелательных»... 10:34
Слуцкий назвал требования Блинкена к властям Казахстана проявлением двойных... 10:27
В России подорожали все модели Kia 10:26
Умер сооснователь «Вудстока» Майкл Лэнг 10:26
Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара» 10:23
Рогозин рассказал о ситуации на Байконуре 10:12
В Казахстане задержаны пять граждан Киргизии 10:11

Найден способ майнить криптовалюту с помощью Tesla

Житель США заработал тысячи долларов на майнинге через электрокар Tesla

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Криптоэнтузиаст и владелец Tesla из США Сирадж Раваль нашел способ, как майнить криптовалюту с помощью электрокара Tesla Model 3. Об этом сообщает CNBC.

По словам жителя Сан-Франциско, он установил в багажнике кластер из графических процессоров и провел питание к ним от батареи электромобиля. Управление системой майнинга Раваль поручил компьютеру Apple Mac mini M1. ПК он подключил к розетке на центральной консоли машины.

Цель манипуляций — экономия на электроэнергии. Он пояснил, что владельцы Tesla могут заряжать свои электромобили по льготным тарифам на станциях Supercharger. Раваль уточнил, что подобные изменения в работе электрокара могут лишить его гарантии. Однако майнинг позволил заработать тысячи долларов всего за год.

Энтузиаст рассказал, что в месяц на зарядку уходит от $30 до $60, а майнинг он запускает примерно на 20 часов в день. По словам Раваля, за 2021 год он зарабатывал на майнинге эфира (Ethereum) от $400 до $800 в месяц в зависимости от курса криптовалюты.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что глава Tesla Илон Маск активно поддерживает криптовалюту Dogecoin. Опрошенные специалисты рассказали, чего ждать от этого криптопроекта в будущем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть