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В Сеть попала база более 45 млн пользователей VPN-сервисов

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В открытом доступе в Сети оказались данные 45,5 млн анонимных пользователей мобильных VPN-сервисов. Как пишет издание «Коммерсантъ», среди них информация о 800 тысяч российских граждан.

В открытом доступе оказались логины и пароли пользователей, IP-адреса и идентификаторы устройств тех, кто пользовался сервисами FreeVPN.org и DashVPN.io. Оба сервиса принадлежат компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США.

В базе находились данные с 2017 по 2021 год.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов — речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Как следует из заявления надзорного ведомства, программы, созданные для обхода блокировок, «создают условия для незаконной деятельности». Чем действительно опасны VPN-сервисы и от чего зависит эффективность их блокировки — в материале «Газеты.Ru».

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