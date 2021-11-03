Бывший глава Google оценил метавселенную Цукерберга фразой «ждал этого 30 лет»

Бывший глава и один из основателей Google Эрик Шмидт в интервью телеканалу CNBC заявил, что давно ждал анонса проекта, подобного метавселенной Марка Цукерберга. Однако он скептически отозвался о планах Facebook преуспеть в этой виртуальной площадке.

«Я надеюсь на замечательные инновации в создании метавселенной. Я ждал этого около 30 лет. Построит ли ее Facebook, я не знаю», — отметил он. По мнению бизнесмена, планы создать виртуальный мир, в котором люди смогут общаться, работать и играть, потребуют немало лет для реализации задуманного.

Шмидт также добавил, что продолжит называть компанию Facebook, а не Meta. Он сравнил это с тем, как все продолжают говорить Google, а не Alphabet. Он также опасается, что метавселенная может привести к тому, что люди начнут отказываться от реальной жизни в пользу виртуального мира.

По мнению предпринимателя, создание метавселенной — это и новая головная боль для регуляторов разных стран, которые пытаются активно контролировать соцсети и интернет в целом. «Я не думаю, что сегодня регуляторы имеют четкую формулировку того, как с этим взаимодействовать, и даже не знают, как обсуждать это», — заключил Шмидт.

Ранее «Газета.Ru» писала, как глава Meta Марк Цукерберг объявил о разработке искусственной робокожи, после чего в сети снова начали активно распространяться шутки о внеземном происхождении миллиардера.