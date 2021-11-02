Врач назвала причины постоянной тревоги из-за непрочитанных сообщений

Пользователи гаджетов испытывают постоянную тревогу из-за непрочитанных сообщений, так как получают их слишком часто и слишком много. Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

По ее словам, каждое сообщение на экране смартфона видится мозгу чем-то жизненно важным. Однако в результате из-за огромного количества уведомлений люди испытывают изнуряющую информационную нагрузку. Бакшутова отметила, что пользователи испытывают зависимость от информации, но это же и вредит их самочувствию.

«Мы не успели перестроиться на новый объем поступающей информации и не научились информационной гигиене», — пояснила врач.

Специалист уточнила, что обилие онлайн-общения только усугубляет ситуацию, так как человек испытывает дополнительный стресс из-за того, что не может до конца понять собеседника: его тон, выражение лица и положение в пространстве.

«Это заставляет мозг вовлекаться гораздо сильнее, чем если бы мы находились в одной комнате с тем, с кем говорим. На выходе получаем информационную нагрузку, к объему которой мы не приспособлены», — заключила Бакшутова.

Ранее «Газета.Ru» пообщалась с врачами, которые пояснили, как людям лучше всего бороться с подобным тревожным состоянием.