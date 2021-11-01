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Профессор оценил будущее человечества фразой «взломанные люди»

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Depositphotos

Человечеству необходимо разработать принципы регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ), иначе у корпорации появится возможность «взламывать» людей. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил автор книги «Sapiens. Краткая история человечества», профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари.

Ученый негативно оценивает стремительное усложнение технологий ИИ. По его мнению, из-за такого резкого скачка в развитии будущее человечество будет состоять только из «взломанных» корпорациями людей.

«Взломать человека — понимать его лучше, чем он сам, и на основании этого как можно больше манипулировать им», — рассказал Харари. По его словам, только регулирование ИИ и сбора данных крупными корпорациями через государства позволит избежать такого будущего.

Писатель опасается компаний, которые упрощают жизнь людей, так как они собирают порой крайне личную информацию и не всегда преследуют благие цели. «Через 10, 20 или 30 лет алгоритмы смогут сказать, на кого учиться в колледже, где работать, за кого выйти замуж и даже за кого голосовать», — предупредил профессор.

Харари заключил, что по этому вопросу необходимо глобальное сотрудничество. По его мнению, регулировать «взрывную силу искусственного интеллекта» нельзя лишь на уровне отдельных государств.

Ранее ведущий психолог-исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн сообщал, что американская корпорация Google проводит попытки «перепрограммировать» людей с помощью алгоритмов в своих сервисах.

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