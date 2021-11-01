Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали провокацией направление командного корабля ВМС США в Черное... 13:29
«Сидеть на карантине не хочу»: Собчак рассказала, как проведет длинные выходные 13:28
Египтянин подал на развод, когда увидел свою жену без макияжа 13:27
Радимов сравнил сборную России при Карпине и Черчесове 13:23
Катина опровергла сообщения о воссоединении «Тату» 13:22
Одетый в белое Мэрилин Мэнсон помолился с Канье Уэстом и Джастином Бибером 13:22
Россияне стали активно арендовать игровые приставки и ноутбуки 13:20
Путин предостерегал Байдена от размещения военных баз в Центральной Азии 13:18
Чемпион мира Ставиский допустил, что Милохин прыгнет параллельный аксель с Медведевой... 13:18
Лавров: Россия не уходит от встреч в нормандском формате, это Киев «пальцем не... 13:18

Apple убрала из продажи популярную модель своего компьютера

close
100%
Apple

Американская корпорация Apple убрала из продажи популярную модель своего компьютера — iMac с процессором Intel. Как сообщает издание 9to5mac, с сайта компании исчезло упоминание о нем.

В Apple регулярно отказываются от моделей с чипами от Intel, предпочитая переходить полностью на устройства с собственными разработками. На этот раз компания прекратила выпуск 21,5-дюймового iMac.

Apple затруднила поиск модели с процессором от Intel на своем сайте, но продолжала продавать этот iMac начального уровня вплоть до конца октября. Полгода назад в линейке компьютеров компании появился обновленный 24-дюймовый iMac с чипом Apple M1.

В корпорации пока публично не прокомментировали прекращение выпуска 21,5-дюймового iMac. Согласно архивным данным, компьютер был удален из базы Apple 29 октября.

Apple продавала 21,5-дюймовый iMac в единой стандартной конфигурации — с двухъядерным процессором Intel Core i5 7-го поколения с тактовой частотой 2,3 ГГц. Компания по-прежнему продает другую модель на базе процессора Intel — 27-дюймовый iMac.

В сентябре сообщалось, что Apple хочет запатентовать компьютер iMac с особым корпусом. ПК должен быть выполнен из цельного стекла с изгибом в нижней части.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть