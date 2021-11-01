Американская корпорация Apple убрала из продажи популярную модель своего компьютера — iMac с процессором Intel. Как сообщает издание 9to5mac, с сайта компании исчезло упоминание о нем.

В Apple регулярно отказываются от моделей с чипами от Intel, предпочитая переходить полностью на устройства с собственными разработками. На этот раз компания прекратила выпуск 21,5-дюймового iMac.

Apple затруднила поиск модели с процессором от Intel на своем сайте, но продолжала продавать этот iMac начального уровня вплоть до конца октября. Полгода назад в линейке компьютеров компании появился обновленный 24-дюймовый iMac с чипом Apple M1.

В корпорации пока публично не прокомментировали прекращение выпуска 21,5-дюймового iMac. Согласно архивным данным, компьютер был удален из базы Apple 29 октября.

Apple продавала 21,5-дюймовый iMac в единой стандартной конфигурации — с двухъядерным процессором Intel Core i5 7-го поколения с тактовой частотой 2,3 ГГц. Компания по-прежнему продает другую модель на базе процессора Intel — 27-дюймовый iMac.

В сентябре сообщалось, что Apple хочет запатентовать компьютер iMac с особым корпусом. ПК должен быть выполнен из цельного стекла с изгибом в нижней части.