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«Известия»: Белоруссия попросила Россию уточнить использование частот из-за помех сетям 5G

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Depositphotos

Белорусское Минсвязи обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных районах, сообщают «Известия» со ссылкой на источник на российском рынке связи.

Как уточнили в белорусском ведомстве, запрос связан с помехами, которые создают российские передатчики цифрового телевидения, и которые могут в дальнейшем помешать развертыванию 5G-сети на приграничных территориях Белоруссии. Помехи базовым станциям сети 5G могут сделать непростым их установку на расстоянии до 250 км от границы с Россией. В тоже время, диапазон частот 700 МГц на территории республики планируется освободить от телесигнала к концу 2021 года, уточнили в Минсвязи Белоруссии.

Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким подтвердил «Известиям» получение обращения от белорусского министерства. По его словам, после того, как будет решен вопрос о переводе передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, их освобождение займет полтора-два года. Ким подчеркнул, что с белорусской стороной ведется работа по координации использования частот в приграничных районах республики.

Ранее «Газета.Ru» писала, что нынешние 5G-сети, которые уже развернуты в некоторых точках мира, не предоставляют пользователям обещанный стандарт конфиденциальности. На текущий момент сети нового поколения базируются на архитектуре 4G, что не устраняет существующие уязвимости и бреши. Такая проблема наблюдается и в России, подтверждают операторы.

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