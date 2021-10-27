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Сценарий «Дюны» был написан в MS-DOS

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Кадр из видео/Academy Originals/Youtube

Автор сценария к фильму «Дюна» 2021 года Эрик Рот написал его с помощью программы MS-DOS Movie Master, сообщает портал Vice.

«Я работаю с компьютерной программой, которой больше не существует. Мною движут и суеверия, и страх перемен», — заявил Рот.

Сценарий «Дюны» был написал в 2018 году, а программой Рот пользуется до сих пор.

MS-DOS Movie Master — это приложение 30-летней давности, в котором можно создать лишь 40 страниц текста.

«Никто не сможет зайти в интернет и достать мой сценарий. Сначала я должен его распечатать, и отдать документ кому-то, чтобы его отсканировали. Лишь после этого он попадет на чужой компьютер», — рассказал Рот.

Сценарист также поделился, что у него даже нет доступа к электронной почте. По его словам, это помогает ему лучше сосредоточиться.

Кроме того, ограничение в 40 страниц помогают ему делать сценарии более структурированными.

При этом Рот не единственный писатель, использующий для записи старые программы. Так, Джордж Р. Р. Мартин, написавший «Песнь льда и пламени», использовал программу MS-DOS WordStar.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Windows XP двадцатилетней давности до сих пор используют миллионы людей.

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