В российских школах тестируют систему распознавания лиц

Несколько десятков российских школ начали тестирование систем распознавания лиц, в том числе для входа по биометрии. Об этом рассказал в интервью ТАСС гендиректор компании — разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

«Мы работаем с несколькими десятками школ, в том числе на Дальнем Востоке. В школах применяются так называемые черные списки, чтобы люди, которые находятся в розыске, потенциально опасные, ни в коем случае в школу не попали», — сказал Теленков.

Он пояснил, что система представляет собой видеонаблюдение с различными опциями. Например, контроль входа по биометрии лица, распознавание силуэтов.

«Мы знаем случаи, когда некоторые родители были против данной технологии, но в случае с распознаванием силуэтов и действий сбор информации происходит обезличенный», — подчеркнул Теленков.

Ранее сообщалось, что после участившихся нападений учащихся на школы правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки провести исследования российских школьников на агрессивность и склонность к насильственным действиям. По словам комиссии, меры профилактики помогли за последние 10 лет снизить уровень подростковой преступности почти вдвое. Несмотря на это, проблема сохраняется и требует контроля. Как отмечают в комиссии, за последние три года в 33 регионах страны произошло 58 таких происшествий.

О проведенной работе ведомство должно отчитаться правительственной комиссии до 15 января 2022 года.