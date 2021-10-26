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В России разработали систему, позволяющую отследить драки и ДТП по камерам

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Евгний Одиноков/РИА «Новости»

В ряде городов России до конца следующего года может появиться система, распознающая драки и аварии при помощи видеокамер. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании — разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

«Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами», — рассказал Теленков.

По его словам, технология с точностью 80-95% может определить, когда человек бежит, курит, едет на велосипеде, стоит, пьет, говорит по телефону или дерется. При этом она может оповестить экстренные службы.

В этом году систему тестируют заказчики компании. Теленков отметил, что ей заинтересовались крупные предприятия в разных отраслях: от городской безопасности до банков, магазинов, промышленные предприятий и торговых центров.

Кроме того, в компании создали технологию, которая позволяет системе распознавать автомобили спецслужб, в том числе скорой помощи, и пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать систему, при помощи которой можно будет фиксировать курение сигарет и вейпов в неположенных местах и отправлять информацию ответственным за безопасность.

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