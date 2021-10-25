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В ОП назвали способ борьбы с пропагандирующими насилие играми

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил популяризировать продвижение компьютерных игр, направленных на созидание, сообщает RT.

Он направил письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, в котором подчеркнул, что компьютерные игры оказывают огромное влияние на подростков. У большинства из них не происходит «размытия границ между реальностью и виртуальностью», они демонстрируют успехи в киберспорте, занимая призовые места на международных соревнованиях и таким образом продвигая Россию на международной киберарене.

Однако в играх часто присутствует жестокость, которые «нередко провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение» в повседневной жизни, указал Петров и предложил рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание.

«Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков», — написал Петров в письме, добавив, что они должны быть интересными для молодежи.

В случае одобрения инициативы Россия станет первой страной в истории, которая «поставит виртуальный досуг на службу образования и просвещения молодого поколения», добавил деятель.

Ранее в России предложили запретить ряд компьютерных игр.

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