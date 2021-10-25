В ОП назвали способ борьбы с пропагандирующими насилие играми

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил популяризировать продвижение компьютерных игр, направленных на созидание, сообщает RT.

Он направил письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, в котором подчеркнул, что компьютерные игры оказывают огромное влияние на подростков. У большинства из них не происходит «размытия границ между реальностью и виртуальностью», они демонстрируют успехи в киберспорте, занимая призовые места на международных соревнованиях и таким образом продвигая Россию на международной киберарене.

Однако в играх часто присутствует жестокость, которые «нередко провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение» в повседневной жизни, указал Петров и предложил рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание.

«Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков», — написал Петров в письме, добавив, что они должны быть интересными для молодежи.

В случае одобрения инициативы Россия станет первой страной в истории, которая «поставит виртуальный досуг на службу образования и просвещения молодого поколения», добавил деятель.

Ранее в России предложили запретить ряд компьютерных игр.