Отмененный Стивом Джобсом планшет из 90-х появится на аукционе

Прототип Apple Newton VideoPad 2, от разработки которого в конце 90-х отказался Стив Джобс, возглавит аукцион редких устройств Apple 3 ноября 2021 года, сообщает ресурс Apple Insider.

Известно, что VideoPad 2 рассматривался в качестве компаньона для КПК MessagePad и разрабатывался во время руководства Джона Скалли. Проект был отменен вместе со всей работой над продуктами Newton Стивом Джобсом, когда он вернулся в Apple в 1997 году.

«Это уникальный сохранившийся прототип Apple Newton VideoPad 2, который ранее не появлялся на публике», — говорится на странице описания лота.

Аукционный дом Bonhams предлагает ориентировочную цену прототипа от $8 тыс. (около 568 тыс. руб.) до $12 тыс. (852 тыс. руб.). Он выставлен на аукцион вместе с рукописным письмом Стива Джобса, а также прототипами Apple eMate 300, iPad и Macintosh.

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