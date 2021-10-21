Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group создала новую социальную сеть, которая станет «соперником либеральных СМИ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Трамп заявил, что создал новую соцсеть для противостояния тирании «больших технологий». «Мы живем в мире, где у «Талибана (организация запрещена в России)» огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать», — сказал он.

В заявлении компании говорится, что соцсеть будет соперником компаний из Силиконовой долины, которые заставляют молчать оппозиционные голоса в Америке

Ранее сообщалось, что Трамп не смирился с блокировкой собственных аккаунтов в крупнейших соцсетях и подал в суд на компании Facebook, Twitter и Google, а также их руководителей. Политик уверен, что IT-гиганты нарушили его право на свободу слова.

Аккаунты бывшего президента США в социальных сетях были заблокированы после штурма Капитолия 6 января текущего года. Тогда его сторонники ворвались в здание американского конгресса, чтобы помешать процедуре утверждения результатов президентских выборов, на которых победил соперник Трампа демократ Джо Байден.