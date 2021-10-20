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Криптоэксперт рассказал, почему Китай боится биткоина

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Dado Ruvic/Reuters

Стремление Китая, как и ряда других стран, запретить криптовалюты объясняется неготовностью правительств этих государств к изменению самой структуры финансовой системы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» CEO и основатель компании EMCD Михаэль Джерлис.

«Разрешить криптовалюту означает, что нельзя будет решать экономические проблемы внутри страны с помощью печатного станка или тушить пожары кризисов за счет повышения процентной ставки. Во многом именно страх утечки капитала за границу и стал главной причиной запрета «крипты» в Китае. Пекин не первый год опасается, что китайские инвесторы предпочтут скорее вывести свои активы за рубеж, чем хранить их внутри Китая. Но если взглянуть в корень этой проблемы, то мы увидим, что почва для желания инвесторов выводить деньги из Китая кроется в недоверии к экономике страны, чрезмерно зависимой от государственной политики. Тот самый неблагоприятный инвестиционный климат, из-за которого инвесторы боятся за сохранность своих активов», — считает Джерлис.

Эксперт считает, что позиция США в отношении криптовалют выглядит любопытно — вместо жестких запретов американские власти вводят ее в легальное поле, продумывают нормативную базу для налогоисчисления, разрешают торги криптовалютами, выводят из тени сделки, совершаемые с помощью криптовалют. Он считает, что такая позиция доказала свою состоятельность.

«Мы видим, как сильно увеличилась доля США на мировом рынке майнинга. Криптовладельцев, предпринимателей и инвесторов привлекают те регионы, где законодательная база прозрачна, продумана и легко прогнозируема, где разногласия решаются в суде, а не в закрытых кабинетах чиновников. Уверенность в завтрашнем дне, а не постоянный страх – вот что ищут криптовладельцы во всем мире», — заключил Джерлис.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как майнер попал в тюрьму за использование чужого электричества.

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