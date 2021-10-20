Verge: компания Facebook запланировала на следующей неделе изменить название

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, а также Instagram и мессенджером WhatsApp, следующей неделе объявит о планах по своему переименованию. Об этом написал портал Verge со ссылкой на источники.

В корпорации хотят, чтобы новое название отражало бы концепцию «метавселенной».

Объявление, по данным источника, будет сделано на ежегодной конференции 28 октября.

Ребрендинг компании направлен на то, чтобы стало понятно, что социальная сеть Facebook всего лишь один из продуктов компании.

Информация о новом названии пока нет.

Ранее сообщалось, что Facebook выплатит около $5 млн штрафа по иску о дискриминации.