Российские чиновники будут сдавать экзамен по кибербезопасности

Российские чиновники будут проходить обучение по повышению киберграмотности и сдавать экзамены. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александр Шойтов, передает РИА «Новости».

По его словам, тестирование чиновники смогут проходить уже в следующем году.

Также запланировано мероприятие по повышению киберграмотности для детей от пяти лет, граждан среднего и старшего возраста.

Соответствующее заявление Шойтов сделал на пленарной секции «Глобальная цифровизация и национальная безопасность» в рамках международной выставки Interpolitex.

Модератор мероприятия зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов в свою очередь рассказал, что в основном жертвами телефонных мошенников становятся граждане 35 – 40 лет, тогда как еще год назад это были люди старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что большинство родителей выступили за внедрение уроков цифровой грамотности в школе, об этом говорится в исследовании онлайн-школы SkySmart.