Стоимость нового флагмана Google слили в сеть

Покупатели американской сети Target обнаружили на прилавках и в онлайн-магазине ценники смартфона Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Презентация смартфонов состоится 19 октября.

Google Pixel 6 будет предлагаться по цене от $599 (около 43 тыс руб.), в то время как Pixel 6 Pro — от $898 (около 64 тыс руб.). При этом как младшая, так и старшая модели смартфонов в минимальной конфигурации будут поставляться со 128 ГБ постоянной памяти.

Недавно цены смартфонов Pixel 6 Pro также засветились в британском интернет-магазине Amazon. Так, гаджет с начальной конфигурацией на 128 ГБ памяти предлагался по цене 849 фунтов (около 83 тыс руб.), а на 256 ГБ за 949 фунтов (~93 тыс руб.). На Amazon также отмечалось, что отгрузка заказов начнётся 1 ноября.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о предстоящей презентации Google, которая состоится 19 октября.