Приставы начали принудительное взыскание 26 млн рублей с Faсebook

Приставы начали процесс принудительного взыскания с Faсebook штрафов за отказ удалить запрещенную информацию, сообщается в электронном банке исполнительных производств ФССП РФ.

По данным из этого банка, служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств против Facebook. Общая сумма штрафов составила 26 млн рублей. Все они были открыты в результате решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук ранее сообщала, что если соцсеть не исполнит решение суда, то материалы дела будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Ранее Роскомнадзор из-за отказа Facebook удалять запрещенный в России контент составил протокол, по которому компании грозит оборотный штраф до 1/10 от годовой выручки. В протоколе для доказательства вины компании содержатся ссылки на девять материалов, по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по четырем материалам в Facebook и 53 уведомления по пяти материалам в Instagram).