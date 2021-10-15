Выявлен всплеск DDoS-атак на российские школы

Российские школы пострадали от всплеска DDoS-атак на свои онлайн-сервисы. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики компании StormWall, которая специализируется на защите от кибератак.

По данным специалистов, в сентябре 2020 года также фиксировался шквал атак на сферу образования, но в этом году количество DDoS-инцидентов значительно выросло. «Количество DDoS-атак на образовательные учреждения увеличилось на 118% по сравнению с сентябрем 2020 года», — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что повышенная хакерская активность связана с началом учебного года. «DDoS-атаки на онлайн-ресурсы школ и университетов могут быть организованы учащимися, которые стремятся вывести из строя информационные системы и избежать выполнения домашних заданий», — считают специалисты StormWall.

Согласно исследованию сотрудников компании, большинство DDoS-атак имели небольшую мощность (10-20 Гбит/с). Для организации атак использовались дешевые доступные инструменты, которыми могли воспользоваться неопытные хакеры.

Ранее сообщалось. что летом во время работы приемных комиссий был зафиксирован всплеск DDoS-атак на высшие учебные заведения России.