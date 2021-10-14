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Facebook разблокировал пост россиянина про хохлому на ракете Роскосмоса

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rian_ru/Telegram

Facebook разблокировал пост российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова про хохлому на ракете «Роскосмоса». Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсети.

«Facebook узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился», — написал основатель сообщества «Открытый космос».

Ранее Егоров сообщил, что его пост в Facebook был заблокирован за слово «хохлома».

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете «Роскосмоса». Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет — «ненависть»!» — написал Егоров и привел скриншоты, на которых указано, что пост заблокирован и скрыт от других пользователей.

По словам мужчины, он получил предупреждение, но не был заблокирован. В комментарии к решению Facebook было указано, что пост скрыт, чтобы «защитить людей от оскорбительных выражений, часто используемых в отношении определенных социальных групп».

Предполагается, что соцсеть приняла слова «хохлома» за слово «хохлы» — пренебрежительное наименование украинцев.

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