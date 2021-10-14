Россияне пожелали робота-помощника для ответа на звонки

Почти половина россиян положительно отнеслись к идее личного звукового робота, который бы автоматически отвечал на спам-звонки. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» исследовании технологической компании Neuro.net.

Опрос показал, что 43,5% россиян пожелали передать полномочия по ответу на звонки личному голосовому ассистенту. Абоненты пояснили, что хотели бы от робота не только общения с собеседником, но также умения задать уточняющие вопросы и расшифровки беседы.

В примере такого разговора, присланного компанией, женский голос отвечает клиенту за абонента. Мужчина удивляется, услышав о голосовом ассистенте и в итоге у них завязывается короткий разговор. Робот-помощник предлагает ему оставить сообщение для абонента.

Для большинства опрошенных (55%) главной помощью от робота будет ответ на звонки, когда абонент занят или недоступен. Следующими по важности идут разговоры на более неприятные темы, такие как общение с телефонными мошенниками (35,2%) и ответ на спам-звонки (32,4%).

Две трети опрошенных хотели бы персонализировать робота: хотели бы выбирать голос ассистента, пол и способ приветствия. Также большинство россиян уверены (61,7%), что личный голосовой ассистент должен владеть несколькими языками, а не только русским.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян выступили против общения с голосовыми помощниками банков. По мнению клиентов, роботы не дают нужную информацию и затрудняют соединение с операторами напрямую.