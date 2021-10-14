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Стало известно о запуске трех новых суперсервисов на портале госуслуг

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российское правительство намерено запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в будущем году. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Это сервис «Трудовая миграция онлайн», которая включает в себя поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью и заключение трудового договора. Второй сервис — это «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». Он позволит оформлять электронные транспортные накладные, электронные путевые листы, специальные разрешения на перевозку грузов. Третий суперсервис под названием «Цифровое строительство» предоставит комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Также поставлена задача по расширению старых суперсервисов на портале госуслуг. Их сделают более удобными для пользователей. Запланировано подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн». Это позволит пользоваться электронной зачетной книжкой и электронным студенческим билетом.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне смогут оформить онлайн все справки и пособия. Очное оформление документов сохранится — в этом случае гражданину нужно будет прийти в МФЦ.

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