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Facebook усилит борьбу против травли в интернете

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Компания Facebook изменила политику касательно травли в интернете. Новые меры призваны защитить пользователей от угроз и преследования, сообщается на сайте компании.

«Мы будем блокировать координированные попытки массовых преследований лиц, риск причинения вреда которым очень высок. Например, жертв жестоких трагедий или правительственных диссидентов, даже если контент сам по себе не нарушает наши правила», — заявили в компании.

Соцсеть будет блокировать любые попытки массового преследования людей, в том числе входящие сообщения или комментарии к личным профилям или сообщениям. Также будут удаляться прогосударственные и рекламные страницы, если на них будут опубликованы оскорбления или призывы к преследованию людей.

Помимо этого, Facebook ввел новые правила для защиты публичных лиц. Будет удален весь контент, сексуализирующий общественных деятелей или унижающий их достоинство. Теперь в их число будут включены журналисты и правозащитники, «которые стали известными невольно или благодаря своей работе».

«Эти группы теперь будут иметь защиту от вредоносного контента, например контента, который оценивает их внешний вид, как и другие вынужденные общественные деятели», — пояснили в компании.

Ранее пост российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова в соцсети Facebook, в котором он упомянул слово «хохлома», был заблокирован. В комментарии к решению Facebook указано, что пост скрыт, чтобы «защитить людей от оскорбительных выражений, часто используемых в отношении определенных социальных групп».

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