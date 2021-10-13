Россиянину заблокировали пост в Facebook за слово «хохлома»

Пост российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова в соцсети Facebook, в котором он упомянул слово «хохлома», был заблокирован. Ситуацию блогер прокомментировал в отдельной публикации.

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете «Роскосмоса». Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет — «ненависть»!» — отметил Егоров и привел скриншоты, на которых указано, что пост заблокирован и скрыт от других пользователей.

Он получил предупреждение, но не был заблокирован. В комментарии к решению Facebook указано, что пост скрыт, чтобы «защитить людей от оскорбительных выражений, часто используемых в отношении определенных социальных групп».

По неофициальной информации, это могло произойти в связи с тем, что соцсеть приняла «хохлому» за слово «хохлы» — пренебрежительное наименование украинцев.

Подобные случаи регулярно публиковали и другие пользователи. Например, социальная сеть за это удалила пост замглавы Роскомнадзора Максима Ксензова. Такая же мера коснулась писателя Эдуарда Багирова и журналиста Максима Кононенко.

С жалобой на блокировку выступил и главный тренер российского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов. Он подал иск в Солнцевский районный суд Москвы с целью взыскать моральный ущерб с Facebook. По словам специалиста, соцсеть постоянно блокирует упоминание его фамилии из-за созвучности.