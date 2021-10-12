Орбиту МКС подняли для доставки на космическую станцию туристов из Японии

Орбиту Международной космической станции подняли для доставки на МКС двух туристов из Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 940 метров», — указано в сообщении.

Подъем был осуществлен при помощи двигателей модуля «Звезда».

«В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш рассчитывают обновленные параметры орбиты МКС», — рассказали в «Роскосмосе».

Ранее стало известно, что «Союз», на котором космические туристы полетят на МКС, прибыл на Байконур.

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава купил себе и своему помощнику Йозо Хирано место на корабле «Союз» в мае. В июне японцы прошли в России курс подготовки к полету. По плану, они полетят в космос 8 декабря, проведут на МКС 12 дней, после чего 20 декабря вернутся на Землю.