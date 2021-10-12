Определена сумма для покупки iPhone в России

В России для покупки смартфона iPhone необходимо в среднем иметь 15 тыс. руб. Такая сумма для покупки гаджета от Apple определена по итогам поступившего в «Газету.Ru» исследования компании «Авито» за третий квартал 2021 года.

«Это на 11% больше, чем в предыдущем квартале и на 30% выше средней стоимости аналогичного периода прошлого года», — отметили в пресс-службе сервиса онлайн-объявлений. Речь идет как о новых смартфонах, так и о уже ранее использовавшихся.

При этом гаджеты от Apple в разы популярнее у россиян, чем устройства от других производителей. iPhone занял долю больше половины (53,8%) от всех приобретенных в России устройств. Количество продаж смартфонов от Apple за квартал также выросло на 10%, а за год смартфоны стали приобретать на 28% активнее.

«По итогам третьего квартала, средний чек продажи мобильного телефона на сайте в целом по России составил 9,5 тыс. руб.» — рассказал Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника».

На втором месте бренд Samsung (17% от всех сделок на сайте). Средний чек продажи смартфона составил 8 тыс. руб. Тройку лидеров замкнул Xiaomi с долей рынка 13% и средним чеком сделки в 8, 5 тыс. руб. Четвертое место в рейтинге заняли гаджеты от Honor, а на пятом месте — бренд Huawei.

Самый высокий средний чек (13 тыс. руб.) зафиксирован в Сочи, на втором месте — Москва, Ставрополь и Иркутск (12 тыс. руб.). Наиболее бюджетные смартфоны — в Рязани и Ульяновске (8 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в третьем квартале 2021 года выросли на 30% по сравнению с предыдущими тремя месяцами: было продано 8,4 млн телефонов. По мнению экспертов, рост продаж связан с социальными выплатами в конце лета.