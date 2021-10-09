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The Washington Post сообщило о недовольстве сотрудников Facebook политикой компании

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Depositphotos

Сотрудники Facebook увольняются из-за недовольства политикой компании, а бывший менеджер по продуктам соцсети Фрэнсис Хауген выступила публично. Об этом сообщает The Washington Post.

Фрэнсис Хауген работа в Facebook с 2019 года и успела скопировать десятки тысяч страниц внутренних исследований компании. После увольнения весной 2021 года она отправила анонимные жалобы в федеральные органы США, где обвинила соцсеть в обмане общества. Позже в сенате США она заявила, что компания обеспокоена только собственным ростом, подвергая опасности психическое здоровье молодежи.

«Хотя только некоторые из бывших сотрудников Facebook высказывались публично, многие сидели годами за сценой, обеспокоенные тем, что они увидели в компании», — сообщает издание.

Внутри компании сотрудники Facebook сообщали о деморализации, связанной с тем, что их предложения по улучшению среды в ней отвергались руководством. По информации издания, многие из сотрудников увольнялись, когда оптимизм от желания перемен сменялся пессимизмом из-за их невозможности.

Ранее сообщалось, что в сенате США обсуждается план отстранения Цукерберга от единоличной власти в Facebook.

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