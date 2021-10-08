Google и YouTube демонетизируют аккаунты тех, кто отрицает изменение климата

Технологическая компания Google объявила о демонетизации рекламодателей и создателей контента в YouTube, которые отрицают изменение климата. Об этом сообщает издание The Verge.

«Сегодня мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей, издателей и создателей YouTube, которые запрещают рекламу и монетизацию контента, который противоречит устоявшемуся научному консенсусу относительно существования и причин изменения климата», — заявили в компании.

Это касается материалов, в которых изменение климата рассматривается как обман или мошенничество, утверждения, отрицающие, что долгосрочные тенденции показывают потепление глобального климата, и утверждения, отрицающие, что выбросы парниковых газов или деятельность человека способствуют изменению климата.

Ранее сообщалось, что YouTube перестанет выпускать ежегодную подборку популярных видео.