WSJ: Facebook приостанавливает выпуск новых продуктов

Социальная сеть Facebook отложила выпуск новых функций на своей платформе для детальной оценки потенциальных репутационных рисков, пишет Wall Street Journal.

По информации источников издания, компания пришла к этому решению на фоне публикаций в СМИ и прошедших накануне в конгрессе слушаний касательно большого объема внутренних документов, свидетельствующих о вреде, который приносят ее платформы.

Также соцсеть усилила контроль над внутренним потоком информации. В частности, речь идет об исследованиях, которые могут нанести репутационный вред в случае их обнародования.

Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что соцсеть угрожает детям и ставит прибыль выше пользователей. А произошедший 4 октября сбой дал пять часов безопасности для девочек и женщин.