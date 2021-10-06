Цукерберг отверг обвинения в алчности Facebook

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг опроверг обвинения, что социальная сеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.

«В центре этих обвинений — представление, что для нас приоритетом является прибыль, а не безопасность и благополучие (пользователей)», — написал миллиардер на своей странице в Facebook.

Он назвал это утверждение неправдой.

Цукерберг заверил, что компании «глубоко небезразличны» вопросы, связанные с безопасностью и психическим здоровьем людей.

Глава Facebook также признался, что его «печалит», когда достижения компании выставляют в плохом свете, но она будет и дальше пытаться «все делать правильно».

Кроме того, он сообщил, что поручил топ-менеджерам компании провести работу, которая должна продемонстрировать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.

Ранее бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что соцсеть угрожает детям, но ставит прибыль выше пользователей, а произошедший 4 октября сбой дал пять часов безопасности для девочек и женщин.

До этого стало известно, что Хауген, работавшая на должности ведущего менеджера по борьбе с дезинформацией граждан, была информатором издания The Wall Street Journal, которое около месяца публиковало материалы-разоблачения о тайнах Facebook.

Женщина передала тысячи секретных документов, использовавшихся строго внутри компании.