Почти треть россиян следят за жизнью блогеров в соцсетях

Россияне в среднем проводят в социальных сетях по три часа в день, говорится в опросе «Лаборатории Касперского», поступившем в «Газету.Ru». Причем 38% используют такие сервисы по работе, 30% следят за блогерами, 45% из них таким образом убегают от реальности.

При этом каждый десятый россиянин отмечает, что чувствует, будто ему чего-то не хватает, если он оказывается не в курсе новостей из жизни лидеров мнений.

Блогеры с большой аудиторией оказывают значительное влияние на своих подписчиков, отмечается в исследовании. Так, 39% опрошенных отметили, что благодаря известным людям изменили свое отношение к некоторым вопросам, а еще 26% признались, что вдохновились их стилем или привычками.

Кроме того, почти каждый четвертый россиянин отправлял блогерам личные сообщения или надеялся на дружбу с инфлюенсером.

«Несмотря на то, что социальные сети сегодня во многом оказывают позитивное влияние на общество — этого мнения придерживаются более половины опрошенных — к сожалению, такие платформы нередко используются для мошенничества, распространения фейковых новостей и дипфейков. Зачастую злоумышленники действуют от лица популярных блогеров, ко мнению которых прислушиваются очень многие. Вот почему важно сохранять критическое мышление и внимательно относиться к информации, поступающей из интернета», — заявила руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о крупнейшем «падении» интернет-сервисов с 2008 года.