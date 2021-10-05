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IT-специалист объяснил роль Facebook в сбоях у других сайтов

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AP

Сбои у других сайтов могут быть связаны с Facebook, так как системы соцсети используются и на множестве других ресурсов, рассказал «Газете.Ru» директор подразделения DevOps/DevSecOps, сооснователь Proto Group Денис Безкоровайный.

«Другие сервисы используют Facebook-авторизацию для обеспечения доступа пользователей. То есть при недоступности Facebook пользователь другого доступного сервиса не мог получить доступ к своей учетной записи в другой системе», — объяснил IT-специалист.

По его словам, аутентификации через Facebook используются в роли единого входа в сторонние сервисы для пользователей. Функция в том числе часто используется в играх, на сайтах для покупок или просмотра контента.

Безкоровайный уточнил, что долгий и массовый сбой, как у площадок Facebook привел к тому, что огромное число пользователей стали искать альтернативные соцсети, чат-системы и блог-площадки. «Это вызвало взрывной рост нагрузки и трафика к этим системам, что тоже влечет за собой повышенную вероятность сбоя», — пояснил эксперт.

При этом он считает, что жалобы на проблемы у провайдеров были лишь следствием. Не имевшие возможности пользоваться WhatsApp, Facebook и Instagram пользователи считали, что проблема в подключении к сети. «В реальности провайдеры работали, но для пользователей это было неочевидно», — заметил специалист.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, как и почему упал Facebook. Масштабный сбой произошел вечером 4 октября.

На протяжении почти семи часов Facebook, Whatsapp, Instagram и другие проекты компании Марка Цукерберга были недоступны во многих уголках мира. В Facebook заверили, что данные пользователей не пострадали, а произошедшее — не результат хакерской атаки.

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