В Кремле не почувствовали сбои в работе соцсетей

Масштабный сбой в работе ряда социальных сетей не повлиял на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по рабочим делам используем правительственные связи, специальные связи. Мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять», — пояснил представитель Кремля.

Он также добавил, что функционирование сайта президент страны во время неполадок было обеспечено, он работал без сбоев.

Вечером 4 октября перестали работать все сервисы компании Facebook, в том числе WhatsApp и Instagram, в результате чего основатель компании Марк Цукерберг потерял $7 млрд. По данным IT-компании Cloudflare, сбой возник из-за обновления в протоколе динамической маршрутизации соцсети (BGP).

Как заявила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова, сбой в работе сервисов компании Facebook стоил российской экономике порядка 70 млн рублей в час.