Экс-директор Apple по дизайну написал статью в память о Стиве Джобсе

Бывший руководитель дизайнерского отдела Apple Джонатан Айв написал для Wall Street Journal письмо, в котором поделился своими воспоминаниями об основателе Apple Стиве Джобсе.

«Мы почти каждый день обедали вместе и проводили вторую половину дня в нашем святилище — дизайн-студии. Это были одни из самых счастливых, творческих и радостных времен в моей жизни. Мне нравилось, как он смотрит на мир, это было красиво», — написал Айв.

Это первые публичные слова Айва о бывшем руководители за 10 лет после смерти Джобса.

«Когда его любознательные дети спрашивают меня о своем отце, я просто не могу удержаться. Я могу часами с удовольствием рассказывать о замечательном человеке, которого я так сильно любил», — написал Айв.

По его словам, Джобс был очень любознательным, а деньги и власть побуждали его становится лучше день ото дня. Джобс многого требовал от себя и усердно работал, чтобы соответствовать своим ожиданиям.

«Последними словами Стива, обращенными ко мне, было то, что он будет скучать по совместным разговорам... Я отчаянно скучаю по Стиву и всегда буду жалеть, что мало разговаривал с ним», — заключил Айв.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о проектах Стива Джобса, которые изменили мир.