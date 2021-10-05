Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден оценил многочасовой сбой в работе социальный сетей по всему миру. Об этом он написал в своем Twitter.

«Facebook и Instagram загадочным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым», — написал он.

Вечером 4 октября произошел масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Основатель Facebook Марк Цукерберг позднее сообщил о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp, а также извинился перед пользователями за масштабный сбой.

Причиной сбоя в работе сервисов Facebook могли стать обновления протокола динамической маршрутизации.

В 2013 году Сноуден оказался в эпицентре международного скандала, когда, будучи сотрудником ЦРУ, передал газетам The Washington Post и The Guardian секретную информацию о слежке, которую через программу PRISM вели американские и английские спецслужбы в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, некоторое время Сноуден находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.