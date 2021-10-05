Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix и Zoom

Пользователи заявляют о проблемах в работе сервисов Netflix и Zoom. Об этом сообщает сервис Downdetector.

У обоих компаний в последние часы резко выросло количество обращений о проблемах с работой сервисов.

Накануне, 4 октября, произошел масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Вслед за ними проблемы были зафиксированы в TikTok, во «ВКонтакте», Snapchat, а также почтового сервиса Gmail.

Главный технолог Facebook Майк Шрепфер позднее заявил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем.

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».