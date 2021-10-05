Пользователи жалуются на проблемы в работе Snapchat

Пользователи заявляют о проблемах в работе приложения Snapchat. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Согласно данным портала, пользователи Snapchat в 60% случаев заявили о сбоях в приложении, 26% имеют трудности при соединении с сервером, 14% указали на проблемы с входом в аккаунт.

Ранее стало известно, что сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира.

В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Жалоб из России почти не поступало.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Также сообщалось о проблемах в работе почтового сервиса Gmail.

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».