Основатель Twitter «заинтересовался» приобретением домена Facebook

Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заинтересовался информацией о продаже домена Facebook на одном из сервисов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сколько стоит?» - поинтересовался Дорси.

Так он отреагировал на публикацию пользователя со скриншотом, на котором один из сервисов, предоставляющий информацию о владельцах доменов, сообщает, что электронный адрес соцсети продается. При запросе на других сервисах по продаже доменов о Facebook указывают, что доменное имя занято.

Ранее главный технолог Facebook Майк Шрепфер заявил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».