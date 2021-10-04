В Facebook извинились перед пользователями

Главный технолог Facebook Майк Шрепфер заявил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем. Об этом он написал в своем Twitter.

«Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно все восстановить», — написал Шрепфер.

Ранее международный журналист Филип Краутер рассказал, что сотрудникам Facebook приходится общаться с помощью электронной почты и смс.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».