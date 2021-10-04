Сотрудники Facebook не могут попасть в офис для решения проблемы

Сотрудники Facebook не могут пройти в здание компании, чтобы оценить сбой, который произошел в работе соцсети. Об этом в своем Twitter написала корреспондент The New York Times Шира Френкель.

Журналистка заявила, что общалась с одним из работников компании, который описал невозможность для работников войти в офис этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, так как их пропуски не открывают замки на дверях.

Ранее в понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.

По данным портала Downdetector, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

«Газета.Ru» рассказала о причинах сбоя в работе сервисов Facebook.