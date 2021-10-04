В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со сбоем в соцсетях

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что Белый дом отслеживает ситуацию со сбоем соцсетей. Об этом она рассказала во время брифинга с журналистами, видеозапись которого опубликована на официальном канале Белого дома в YouTube.

«Мы в курсе ситуации, мониторим ее», — сказала Псаки.

Ранее стало известно, что проблемы с мессенджером Telegram наблюдаются в ряде стран, в основном сбой коснулся США.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сайт президента России работает, администрация не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях.