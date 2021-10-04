В сеть слиты данные 1,5 млрд пользователей Facebook

Данные более 1,5 млрд пользователей Facebook продаются на популярном хакерском форуме, сообщает портал PrivacyAffairs.

Так, в открытом доступе оказались имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Как сообщается, это самый крупный слив пользовательских данных за всю историю социальной сети. Все данные были получены хакерами посредством скрейпинга, то есть получения веб-данных путем извлечения их с интернет-ресурсов.

Вся информация может быть в дальнейшем использована злоумышленниками.

В понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру не могут воспользоваться сервисами корпорации.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о причинах сбоя в работе сервисов Facebook.