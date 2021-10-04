Самолеты во Внуково и Пулково столкнулись с потерей сигналов ГЛОНАСС и GPS

В Москве и Санкт-Петербурге, в аэропортах Внуково и Пулково, пилоты самолетов начали сталкиваться с отказом оборудования глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Об этом пишут «Известия».

С 2017 года зарегистрированы сотни случаев преднамеренного создания помех работе ГНСС в Московской области и других регионах России. Об этом говорится в обращении президента межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (РАОПА) Владимира Тюрина. Он направил соответствующее письмо в Росавиацию.

РАОПА трижды обращала внимание Росавиации на эту проблему. Письма были направлены в 2017-м, 2018-м и в 2020-м годах.

В 2021 году в ведомстве признали воздействие непреднамеренных и преднамеренных помех на работу ГНСС, указав на их систематическое наличие в Пулково и Внуково. Об этом говорится в письме замруководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Во Внуково регистрируется до 80 случаев потери сигналов от спутников ГЛОНАСС и GPS. Такие данные приводятся в письме врио директора московского центра «Госкорпорации по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) Константина Капли. Пилоты двух неназванных авиаперевозчиках подтвердили «Известиям» случаи потери сигналов. Один из них уточнил, что сигнал пропадает примерно на одну минуту. В связи с помехами ГК по ОрВД предупреждает авиакомпании о неустойчивой работе ГНСС. Пилоты могут использовать альтернативную процедуру векторения воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково преступник сбил на машине конвоира и сбежал. Мужчину повезли сдавать тест на коронавирус перед депортацией в Ереван.