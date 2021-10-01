Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боксер Фьюри об Энтони Джошуа: не люблю критиковать лежачих 07:06
Исследование показало, какую зарплату хотят учителя 07:05
Зарплаты IT-специалистов в Москве за два года выросли почти на 40% 07:00
Пилот «Формулы-1» Мазепин рассказал о своем отношении к смерти 06:59
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане 06:55
Фанаты «Галатасарая» устроили беспорядки во время матча... 06:40
Рубль стал единственной валютой, укрепившейся к доллару в сентябре 06:36
Футболист «Спартака» Промес заявил, что игроки «Наполи»... 06:29
Россияне стали больше тратить на гаджеты для мониторинга здоровья 06:26
Житель Флориды поймал на улице крокодила в мусорный контейнер и выпустил его... 06:24

В России испытали «умный» парашют

close
100%
CASC

Испытания «умной» транспортной парашютной системы провел холдинг «Технодинамика», который входит в состав госкорпорации «Ростех». Информация опубликована сайте госкорпорации.

От своих предшественников разработка отличается автоматизированным комплексом управления. Он позволяет десантировать грузы весом в четверть тонны и приземляться с повышенной точностью.

«Главное преимущество системы — точность», — указали в авиационном кластере «Ростеха». При сбросе груза с высоты 4 тыс. м погрешность при приземлении не превышает 100 м.

В состав разработанной системы входит десантная платформа, парашют и комплекс управления.

В России также разработали систему, которая следит за качеством воздуха и раздает Wi-Fi. АО «НПО «Электромашина», входящая в госкорпорацию «Ростех», разработало специальную систему, которая способна измерять уровень загрязнения воздуха и раздавать Wi-Fi.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Бюджет — 2022-2024: кому, сколько и на что
Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета
Выплаты на детей и «санитарный щит». Какие законы вступают в силу в октябре
Володин рассказал, что изменится в законодательстве с 1 октября
Плохо, неудобно, дорого: чем недовольны туристы в России
Более 60% российских туристов жалуются на плохой сервис на отечественных курортах
Рубль стал единственной валютой, укрепившейся к доллару в сентябре
В здание правительства Мурманской области бросили два «коктейля Молотова»
Бритни Спирс отреагировала на прекращение отцовского опекунства
Инфекционист Тимаков: текущая волна COVID-19 в России будет «самой тяжелой»
Новости и материалы
Боксер Фьюри об Энтони Джошуа: не люблю критиковать лежачих
Исследование показало, какую зарплату хотят учителя
Зарплаты IT-специалистов в Москве за два года выросли почти на 40%
Пилот «Формулы-1» Мазепин рассказал о своем отношении к смерти
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане
Фанаты «Галатасарая» устроили беспорядки во время матча с «Марселем»
Футболист «Спартака» Промес заявил, что игроки «Наполи» недооценили красно-белых
Россияне стали больше тратить на гаджеты для мониторинга здоровья
Житель Флориды поймал на улице крокодила в мусорный контейнер и выпустил его в лес
Уткин назвал имя самого недооцененного российского футболиста
На Байконуре начался вывоз ракеты «Союз» для запуска корабля с киноэкипажем
Беспилотник ВВС США совершил полет вблизи Крыма
Супруга премьера Сингапура покинула пост главы одного из крупнейших в Азии инвестфондов
Игрок «Локомотива» Жемалетдинов о поражении от «Лацио»: постараемся взять реванш дома
Американского тренера обвиняют в сексуальных домогательствах
В Башкирии водителя попытались зарезать после ДТП
Тренер Хавьер Мендес заявил, что блогер Джейк Пол может одолеть Конора Макгрегора
На М-7 «Волга» столкнулись микроавтобус и грузовик: есть жертвы
Все новости
Конец сказке: «Локомотив» без шансов уступил «Лацио» в Риме
«Локомотив» не смог продлить победную серию российских клубов в Европе
«Спартак» одержал первую победу в Европе
«Спартак» обыграл «Наполи» в матче с двумя удалениями и голом на 12-й секунде
«У вас будут проблемы». Как обучается в вузе вундеркинд Алиса Теплякова
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, что ее могут отчислить
Подражая гриппу. Как изменились симптомы коронавируса
Врачи рассказали, что COVID-19 становится более скоротечной болезнью
«Россия — единственный шанс и самоубийство для Байдена»
Зачем США ищут место для военной базы рядом с Афганистаном
«Вагонов достаточно и инфраструктура позволяет»: что даст России угольный разворот на Европу
Эксперты рассказали, смогут ли российские экспортеры угля заработать на энергетичеком кризисе Европы
«Моей Танечки больше нет»: умерла жена Прохора Шаляпина
«Тренд на «суши-борщ-карбонару» мы уже пережили»
Итальянский шеф-повар и ресторатор — о новых вкусах москвичей, российских мидиях и звездах «Мишлен»
«Надо освобождать людей из российских застенков»
Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным
«Автогражданку» оставили без скидок за счет телематики
Страховщики рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО
Беженцы по безвизу: украинцы и грузины устремились в Европу
В ЕС недовольны безвизовым режимом с Украиной, Грузией и Молдавией
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
Почему американские эсминцы не могут поймать российские подлодки
Отец стрелял за дочь. Что известно о конфликте у московской школы
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на территории школы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях