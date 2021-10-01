В России испытали «умный» парашют

Испытания «умной» транспортной парашютной системы провел холдинг «Технодинамика», который входит в состав госкорпорации «Ростех». Информация опубликована сайте госкорпорации.

От своих предшественников разработка отличается автоматизированным комплексом управления. Он позволяет десантировать грузы весом в четверть тонны и приземляться с повышенной точностью.

«Главное преимущество системы — точность», — указали в авиационном кластере «Ростеха». При сбросе груза с высоты 4 тыс. м погрешность при приземлении не превышает 100 м.

В состав разработанной системы входит десантная платформа, парашют и комплекс управления.

В России также разработали систему, которая следит за качеством воздуха и раздает Wi-Fi. АО «НПО «Электромашина», входящая в госкорпорацию «Ростех», разработало специальную систему, которая способна измерять уровень загрязнения воздуха и раздавать Wi-Fi.